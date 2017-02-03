Новая газета

В Роскосмосе назвали дату возобновления пуска «Протона»

Общество

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Глава Роскосмоса Игорь Комаров рассказал, что первый коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» намечен на начало апреля 2017 года.

По его словам, это никак не затронет федеральную программу. «То есть все ракеты-носители, которые должны быть запущены по государственному заказу, есть в наличии», — сказал он.

На прошлой неделе Роскосмос отозвал двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» из-за технологических проблем. Проблемы с двигателями вскрылись во время огневых испытаний. 

Эксперты пришли к выводу, что при их сборке использовали «неликвидные компоненты»: в двигателях применяли не материалы с содержанием драгоценных металлов, а их менее жаростойкие аналоги. 

Воронежский механический завод, допустивший выпуск бракованных двигателей, перешел под управление научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш».

Позднее вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что запуски ракет-носителей «Протон-М» будут возобновлены через три с половиной месяца.

Теги:
роскосмос

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