Глава Роскосмоса Игорь Комаров рассказал, что первый коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» намечен на начало апреля 2017 года.

По его словам, это никак не затронет федеральную программу. «То есть все ракеты-носители, которые должны быть запущены по государственному заказу, есть в наличии», — сказал он.

На прошлой неделе Роскосмос отозвал двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» из-за технологических проблем. Проблемы с двигателями вскрылись во время огневых испытаний.

Эксперты пришли к выводу, что при их сборке использовали «неликвидные компоненты»: в двигателях применяли не материалы с содержанием драгоценных металлов, а их менее жаростойкие аналоги.

Воронежский механический завод, допустивший выпуск бракованных двигателей, перешел под управление научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш».

Позднее вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что запуски ракет-носителей «Протон-М» будут возобновлены через три с половиной месяца.