Спикер Госдумы Вячеслав Володин нанял нового советника на общественных началах, передает «Коммерсант».

Им стал первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. Он отвечает за взаимодействие с политическими партиями. Сам Щипков отказался прокомментировать назначение.

Глава комитета Госдумы по общественным объединениям и религиозным организациям Сергей Гаврилов, Щипков будет вести работу по вопросам свободы совести и особенностей семейного законодательства.

«Я беседовал с ним (с Щипковым — ред.). Он интеллектуал, социальный и религиозный философ, аналитик, публицист. Насколько я представляю, не функционер, не организатор», — рассказал Гаврилов.

Издание отмечает, что у Щипкова есть опыт работы на аналогичной должности. Он работал советнико лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, когда тот возглавлял Совет Федерации.