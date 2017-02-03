Американские санкции против ФСБ были смягчены после жалоб компаний Microsoft и Cisco, передает The Financial Times.

Компании пожаловались, что из-за санкций не могут получить необходимые разрешения для торговли в России.

При этом изменений, о которых объявлено накануне, позволяют компаниям получать необходимые документы, но продажа товаров этих компаний ФСБ остается под запретом.

Накануне минфин США ослабил санкции, введенные против ФСБ по обвинению в причастности к кибератакам. Теперь разрешено запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения, выданные ФСБ России на «продукты информационных технологий». Общая стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год.

Позднее Белый дом назвал это «уточнением действия» существующих ограничений.