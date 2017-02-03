Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков намерен принять участие в выборах мэра Москвы, которые состоятся в 2018 году, пишет газета «Ведомости».

Кампания политика, как рассказал глава предвыборного штаба Максим Кац, начнется уже в 2017 году с муниципальных выборов. Гудков намерен добиться продвижения в депутаты столичных муниципальных собраний 200-300 человек, чтобы заручиться их подписями для выдвижения в мэры.

Кац добавил, что руководство партии «Яблоко», от которой Гудков шел на выборы в Госдуму в 2016 году, поддержало его идею.

При этом председатель партии Эмилия Слабунова рассказала, что Гудков пока в партию не обращался, но там готовы рассмотреть возможность его выдвижения. По словам главы московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина, московская конференция предварительно договорилась выступить в поддержку кандидатуры самого Митрохина.

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Напомним, Дмитрий Гудков был депутатом Госдумы шестого созыва, тогда он избирался от «Справедливой России». На прошедших думских выборах он выдвигался по одномандатному округу в московском Тушине, где набрал 19,7 процента голосов. Тогда его опередил кандидат от «Единой России» Геннадий Онищенко.

Выборы мэра Москвы пройдут в сентябре 2018 года.

В 2014 году в выборах мэра Москвы принимал участие оппозиционер Алексей Навальный. Он набрал более 27 процентов голосов, уступив действующему мэру столицы Сергею Собянину.