Состояние координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего, экстренно госпитализированного накануне с признаками сильного отравления, пока остается критическим.

Как сообщил адвокат Вадим Прохоров, Кара-Мурза-младший до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, проводится гемодиализ и другие процедуры.

«При этом следует отметить, что произошла некоторая стабилизация, отсутствует отрицательная динамика. В то же время, наряду с иными негативными симптомами по-прежнему сохраняются проблемы с сердечной функцией и пониженное артериальное давление», — написал Прохоров на своей странице в фейсбуке.

«По второму кругу у нас все: похожие симптомы, причина не ясна. Низкое давление, дыхательная и почечная недостаточность. Он у реаниматолога, который вытаскивал его в прошлый раз», — рассказала «Новой газете» супруга Кара-Мурзы-младшего Евгения.

Владимира Кара-Мурзу-младшего экстренно госпитализировали в Москве в четверг, 2 февраля. По словам его близких, нынешние симптомы очень схожи с теми, что наблюдались у него в мае 2015 года.

Тогда Кара-Мурза экстренно попал в больницу, где врачи ввели его в состояние медикаментозного сна, поставив диагноз — острая почечная недостаточность. Его отец тогда заявил, что политика отравили.

Только в январе прошлого года специалисты из Франции установили, что в организме политика была значительно превышена допустимая для человека концентрация четырех тяжелых металлов (марганца, меди, цинка и ртути).