Судья Елена Аверченко частично удовлетворила ходатайство защиты фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова.

Адвокат обвиняемого Сергей Панченко просил рассмотреть заключение экспертизы института Сербского в закрытом режиме. Прокурор не возражала.

Судья частично удовлетворила просьбу защиты, сославшись на разглашение личных сведений. Она попросила присутствующих покинуть зал заседаний. В закрытом режиме также пройдёт и допрос эксперта.

Напомним, Максима Панфилова обвиняют по статьям «участие в массовых беспорядках» и «применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года Панфилов якобы препятствовал задержанию «агрессивно настроенных граждан» и ударил сотрудника полиции, пытаясь сорвать с него каску.

В конце октября 2016 года его отправили в психиатрическую лечебницу, где он будет находиться до дня приговора.