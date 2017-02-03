Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в нарушении Женевской конвенции из-за «массированного обстрела» Донецка.

«Этому варварскому налету нет никакого оправдания. Своими действиями Киев грубо нарушил не только Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года "О защите гражданского населения во время войны", но и все нормы морали», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Бомбить спящий город, уничтожать ни в чем не повинных людей могут лишь вандалы», — добавила Захарова.

Вместе с тем, в штабе АТО сообщили, что армия самопровозглашенных республик «применяет запрещенные минскими договоренностями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию». Украинская сторона утверждает, что сепаратисты, в том числе, применяли системы «Град».

По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 1 февраля наблюдатели зафиксировали случаи применения реактивных систем залпового огня в Горловке и Крутой Балке. В то время как большинство нарушений снова наблюдались в районе вокруг Авдеевки и Ясиноватой, СММ зафиксировала сотни взрывов в разных местах вдоль линии соприкосновения.

Накануне президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что обострение ситуации в Донбассе связано с попыткой Киева наладить отношения с новой американской администрацией и получить финансовую поддержку.

Бои в районе Авдеевки и Донецка продолжаются уже несколько суток. Совет Безопасности ООН призвал к немедленному возвращению к режиму прекращения огня в Донбассе и выразил «свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».