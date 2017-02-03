Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции обвинил главу ФСБ России Александра Бортникова в попрании государственных переговоров.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ - 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов», — заявил Лукашенко.

Он также рассказал о наплевательском отношении к белорусским переговорщикам со стороны российских министров

«Со стороны министров наплевательское отношение. Я Путину так и сказал, если так будут относиться, мы к вам больше не поедем», — добавил он.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе России с Белоруссией. Региональные управления ФСБ в Псковской, Смоленской и Брянской областях теперь должны установить на границе предупреждающие знаки и определить время и места въезда в пограничную зону.

Отметим, что ранее пограничной зоны на границах субъектов Российской Федерации с Белоруссией не было. В Брянской области существовала пограничная зона только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Эстонией и Латвией.

Напомним, в начале января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий иностранным гражданам без визы находиться в стране в течение пяти дней. Указ распространяется на 80 стран, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.