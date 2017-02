Полиция Парижа оцепила территорию вокруг Лувра после вооруженного нападения на французского военнослужащего.

Неизвестный с ножом напал на военного, осуществлявшего охрану подземного торгового комплекса Le Carousel du Louvre, расположенного у входа в музей. В ответ военнослужащий открыл огонь. Нападавший тяжело ранен.

Tourists told to sit on ground in locked halls inside the #Louvre pic.twitter.com/Ux1PTh4gbs