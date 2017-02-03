Новая газета

В Париже оцепили территорию Лувра после нападения на солдата

Общество

Юрий Сафроновсобкор в Париже

Полиция Парижа оцепила территорию вокруг Лувра после вооруженного нападения на французского военнослужащего.

Неизвестный с ножом напал на военного, осуществлявшего охрану подземного торгового комплекса Le Carousel du Louvre, расположенного у входа в музей. В ответ военнослужащий открыл огонь. Нападавший тяжело ранен.

Агрессор напал с криками «Аллаху Акбар», сообщает AFP со ссылкой на префекта полиции Парижа. У него с собой было два рюкзака, на всякий случай на место прибыли специалисты по разминированию.

В настоящий момент Лувр блокирован силовиками, кроме того, закрыта станция метро Palais Royal Musee du Louvre.

В МВД Франции назвали случившееся «серьезным происшествием». Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.

Теги:
музеи, нападение, париж

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