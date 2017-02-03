Россельхоснадзор прокомментировал требование президента Белоруссии Александра Лукашенко возбудить уголовное дело против руководителя ведомства Сергея Данкверта.

«Мы спокойно к этому относимся. Мы уверены в законности своих действий, которые были направлены на то, чтобы уберечь российских потребителей от некачественной продукции. Это то, чем и должно заниматься наше ведомство», — сказала «Новой газете» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Она также добавила, что никаких официальных документов со стороны Лукашенко на этот счет в ведомстве не получали.

Ранее в пятницу в ходе пресс-конференции Александр Лукашенко поручил возбудить дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

«Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют или где-то работают, или собственниками. Они конечно по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры», — сказал президент Белоруссии.

В конце января Россельхознадзор ограничил поставки говядины с двух белорусских предприятий, так как их заподозрили во ввозе в Россию украинского мяса под видом белорусского. Кроме того, ранее ведомство говорило о возможной приостановке поставок молока из Белоруссии.