Новая газета

Россельхознадзор ответил на требование Лукашенко возбудить дело против главы ведомства

Политика

Вера Юрченкокорреспондент

Россельхоснадзор прокомментировал требование президента Белоруссии Александра Лукашенко возбудить  уголовное дело против руководителя ведомства Сергея Данкверта.  

«Мы спокойно к этому относимся. Мы уверены в законности своих действий, которые были направлены на то, чтобы уберечь российских потребителей от некачественной продукции. Это то, чем и должно заниматься наше ведомство», — сказала «Новой газете» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Она также добавила, что никаких официальных документов со стороны Лукашенко на этот счет в ведомстве не получали.

Ранее в пятницу в ходе пресс-конференции Александр Лукашенко поручил возбудить дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

«Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют или где-то работают, или собственниками. Они конечно по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры», — сказал президент Белоруссии.

В конце января Россельхознадзор ограничил поставки говядины с двух белорусских предприятий, так как их заподозрили во ввозе в Россию украинского мяса под видом белорусского. Кроме того, ранее ведомство говорило о возможной приостановке поставок молока из Белоруссии.

Теги:
продукты, россельхознадзор, белоруссия

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