Замоскворецкий суд Москвы признал законным этапирование активиста Ильдара Дадина из Карелии в алтайскую колонию. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Николай Заброшенко.

17 января Ильдар Дадин обжаловал в суде свой перевод из исправительной колонии №7 в Карелии в алтайскую колонию. Истцы просили признать решение ФСИН не соответствующим статье 8 европейской Конвенции о защите прав человека, которая касается права на уважение частной и семейной жизни.

«Мотивы суда мы узнаем позже, потому что сегодня была оглашена только вводная и резолютивная часть. ФСИН пытался закрыть разбирательство, утверждая, что там есть документы, которые не подлежат разглашению, однако суд решил продолжить заседания в открытом режиме», — рассказал адвокат.

По словам адвоката, во ФСИН не объяснили, по каким причинам его подзащитного отправили отбывать наказание на Алтай, а не перевели его в колонию ближе к Москве, чтобы у родственников была возможность его посещать.

«Мы будем обжаловать решение и параллельно будем готовить обращение в Европейский суд по правам человека: по поводу решения об этапировании, условиям этапирования, которые не соответствуют положенным стандартам, и по дисциплинарным наказаниям в колонии», — добавил Заброшенко.

Ранее председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Белоус сообщал, что Дадин попросил комиссию посодействовать в его переводе обратно в Карелию, так как там «остались заключенные, в отношении которых применяются пытки». Активист считает, что его присутствие в той колонии и повышенное внимание к его делу «позволили бы положительным образом повлиять на ситуацию».

Жена осужденного активиста Дадина Анастасия Зотова не поддержала инициативу супруга.

«Я не знала об этой его идее и очень надеюсь, что его не будут переводить обратно, несмотря на его желание», — рассказала Зотова «Новой газете».

Напомним, ранее Дадина этапировали в ИК-5 в Алтайском крае близ города Рубцовск. До этого он почти месяц находился в Тюмени в пересылочном пункте.

В сентябре «Медуза» опубликовала письмо Ильдара Дадина, осужденного за участие в несогласованных пикетах. Дадин рассказал, что в карельской колонии №7 к нему, как и к другим заключенным применялись пытки. После проверки в Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что информация о пытках не подтвердилась. Позже было принято решение перевести активиста в другую колонию.

При этом другие заключенные колонии подтверждают слова Дадина. Несколько заключенных ИК-7 даже провели акцию во время визита туда членов СПЧ. Они вылезли на крышу колонии с плакатом «Люди, помогите», однако правозащитники их не увидели. Об акции стало известно уже позднее. Протестовавших заключенных перевели на время в соседнюю колонию.