Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 10%. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

«Совет директоров Банка России 3 февраля 2017 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых», — говорится в сообщении.

В ЦБ объяснили, исходя из каких показателей, было принято решение о сохранении ключевой ставки. Так, отмечается, что экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее.

Годовые темпы прироста потребительских цен на 30 января замедлились до 5,1% с 5,4% по итогам 2016 года, говорится в сообщении Центробанка. Кроме того, динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, а инфляционные ожидания постепенно снижаются. Как отмечают в ЦБ, динамика потребительского кредитование не несет инфляционных рисков.

Ранее 16 декабря и 28 октября Банк России устанавливал ключевую ставку на уровне 10%.

В сентябре на совете директоров Банк России понизил ставку с 10,50% годовых до 10%.

Напомним, в декабре 2014 года из-за финансового кризиса и резкого падения рубля Центробанк вынужден был поднять ключевую ставку до 17%, а в 2015 году ЦБ постепенно снижал ее, опустив до 11%.