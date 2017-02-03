На процессе по «делу Кировлеса» прокуратура попросила приговорить оппозиционного политика Алексея Навального к пяти годам условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Для предпринимателя Петра Офицерова запросили 4 года условно и такой же штраф.

Во время прений прокурор Богданов еще раз изложил привычную фабулу обвинения: по его версии, Навальный и Офицеров с преступным умыслом создали подконтрольную себе «Вятскую лесную компанию», Офицеров «организовал заведомо невыгодный договор и подписал его от имени ВЛК», подсудимые пытаются оправдать себя, «обходя молчанием наиболее невыгодные для себя моменты».

Подсудимые, согласно мнению прокуроров, нанесли «Кировлесу» ущерб в 16 миллионов рублей. Сторона защиты много раз повторяла, что Навальный и Офицеров никак не могли украсть леса на 16 миллионов, если они продали полученный от КОГУПа лес и заплатили «Кировлесу» 14 миллионов. Этот аргумент обвинение обошло неожиданным способом: сумма ущерба оценивается на момент совершения преступления, а последующие действия роли не играют, заявил прокурор.

Чуть ранее адвокаты спросили судью, успеют ли они закончить процесс сегодня.

«Будем стараться успеть, — ответил судья Втюрин. — Я готов сидеть хоть до 21 часа».

Сегодня вечером Навальный собирается уехать из Кирова, чтобы в субботу оказаться в Санкт-Петербурге на открытии своего предвыборного штаба, несмотря на то, что в среду судья поместил обоих подсудимых под подписку о невыезде. Однако адвокаты еще могут успеть обжаловать это решение, а Навальный заявил, подписывать бумагу не будет.

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Когда «дело Кировлеса» рассматривалось в 2013 году, прокуратура просила для подсудимых соотвественно 6 и 5 лет тюрьмы и по 1 миллиону штрафа. Тогда судья Блинов снизил сумму штрафа до 500 тысяч и дал подсудимым на год меньше: Навальный получил 5 лет, а Офицеров 4 года реального срока. На следующий день по инициативе прокуратуры приговор был обжалован, и срок был заменен условным наказанием.

Навальный и Офицеров оспорили приговор в ЕСПЧ, который встал на их сторону и признал, что их осудили за деятельность, неотличимую от обычного ведения бизнеса. В ноябре 2016 года Верховный суд, выполняя решение ЕСПЧ, отменил приговор по «делу Кировлеса», но вернул дело на новое рассмотрение в тот же Ленинский районный суд Кирова.