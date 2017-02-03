Роскомнадзор решил не обязывать «большую тройку» сотовых операторов работать в Крыму после обновления федеральной лицензии на связь стандарта 3G. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства Вадима Ампелонского.

Лицензии МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» были даны еще до присоединения Крыма и не обязывали их начинать работу на полуострове, однако их срок истекает в мае 2017 года. При этом продление федеральной лицензии означало бы, что они должны работать во всех регионах страны.

Ведомство договорилось с операторами продлить федеральные таким образом, чтобы у МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» не появилось обязанности обеспечивать покрытие и в Крыму.

«Все как работало, так и будет работать. Операторов «большой тройки» никто насильно в Крым не собирается загонять», — заявил Ампелонский.

Как отмечает РБК, выход из-за выхода в Крым операторы «большой тройки», которые торгуются на западных биржах, могли попасть под санкции.

Сейчас на полуострове работают только местные сотовые операторы: Win Mobile, «Волна Мобайл», «Крымтелеком» и «СевТелекомСвязь».