Центризбирком сформирует рабочую группу для проведения дополнительной проверки в отношении главы избиркома города Королева Жанны Прокофьевой. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе комиссии.

ЦИК намерен провести более тщательную проверку заявлений и жалоб на ТИК Королева во время сентябрьских выборов. Ранее Центризбирком уже поручал Мособлизбиркому провести проверку, однако последняя указала на то, что Прокофьева должна остаться на своей должности.

«ЦИК России не совсем согласна с такой оценкой. И у нас есть и возможность, и право провести дополнительную проверку, если мы посчитаем необходимым», – сказал зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Как ранее сообщала «Новая газета», глава ЦИК Элла Памфилова предложила рассмотреть вопрос об отставке председателя территориальной избирательной комиссии города Королева в связи с нарушениями на выборах. Тогда она подчеркивала, что по ситуации в Королеве «очень большие вопросы», которые превратились в хронические.

По информации координаторов движения «Голос», в единый день голосования 18 сентября в Королеве удалили наблюдателей с 12 УИК. Кроме того, помещение для голосования участка №1094 общественным контролерам пришлось покинуть после поступивших угроз. По итогам выборов правоохранительные органы Королева возбудили пять административных дел о вмешательстве в работу комиссий.

Позднее суд Королева оштрафовал на 2 тысячи общественного контролера Алису Кузнецову по обвинению во вмешательстве в работу участковой избирательной комиссии.

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А в подмосковных Мытищах председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Валерий Конягин ушел в отставку.