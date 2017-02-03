Россия официально не признавала паспорта лиц, проживающих на территории непризнанных Донецкой и Луганской республик. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса», — сказал он.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал сообщения СМИ о том, что владельцы паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР могут пользоваться услугами российских железных дорог, авиакомпаний и гостиниц.

Как отметил Песков, действующие украинские паспорта жителей данных территорий приходят в негодность, и у них нет возможности получить какие-либо иные документы.

«Исходя из этих гуманитарных соображений, такие ситуации действительно возможны», — уточнил он.

Накануне издание РБК сообщило о том, что между Москвой и властями ДНР, ЛНР действуют негласные договоренности, согласно которым по паспортам непризнанных республик можно пересечь границу с Россией, летать внутренними авиарейсами и пользоваться маршрутами РЖД.

Напомним, власти ЛНР стали выдавать собственные паспорта гражданам по достижении 16-летия с середины 2015 года, в ДНР — в марте 2016 года.