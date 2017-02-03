Генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин рассказал о возможности участия россиян в Паралимпийских играх.

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, возглавляющий координационный комитет по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете, рассказал подробности переговоров с МПК.

«Критерии восстановления членства ПКР в МПК мы получили 21 ноября 2016 года. Рассмотрев данный документ, у ПКР возникло много вопросов и замечаний, которые требовали большой конкретики, уточнений и правовой определенности. На следующий день мы разослали данные критерии старшим тренерам сборных команд России по летним и зимним видам спорта, президентам Федераций по видам инвалидности, членам Исполкома ПКР, а также руководителям региональных отделений Паралимпийского комитета в субъектах Российской Федерации. В ответ нами получено более 170 замечаний и предложений. В ходе обсуждения была выработана общая согласованная позиция ПКР по организации выполнения критериев: допингу нет места в спорте, конкретные виновные в нарушении антидопинговых правил должны быть наказаны, если вина их будет установлена. Что же касается какой-либо государственной системы поддержки применения допинга — ее в нашей стране не существовало и не существует», — заявил он.

По словам Андрея Строкина, 20 декабря состоялась первая встреча специалистов рабочей группы МПК с представителями ПКР, где обсуждались вопросы подготовки ориентировочной версии «дорожной карты», которая призвана конкретизировать пункты критериев. Тогда же было внесено предложение о допуске российских спортсменов до участия в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018. Исполком МПК это предложение отклонил.

11 января ПКР представил свою версию «дорожной карты», где прописаны мероприятия, которые должны выполнять ПКР, МПК, рабочая группа МПК с указанием конкретных сроков реализации. Планировалось, что проект «дорожной карты» будет рассмотрен на прошедшем исполкоме МПК. Но этого не произошло и сроки согласования снова отодвинулись — до мая 2017 года.

В свою очередь Паралимпийский комитет России реализовал проект «горячей линии» по сообщению о применении допинга, проводит совместно с РУСАДА семинары по антидопинговым правилам для спортсменов, тренеров, специалистов сборных команд России, работу по сбору персональных данных, разработку общеобразовательной программы по антидопинговому обеспечению.

Также Андрей Строкин обозначил возможности попадания россиян на Паралимпиаду в Пхенчханге: «В случае восстановления членства ПКР в МПК возможна подача заявки на двустороннее приглашение, которые будут рассмотрены МПК 8-25 января и утверждены 1 февраля 2018 года. Также есть возможность попасть на Паралимпийские игры по квотам, в случае отказа от них Национальных паралимпийских комитетов. Распределение таких квот будет осуществлено до 31 июля 2017 года».

Ранее 19 международных федераций допустили российских паралимпийцев к участию в чемпионатах мира и Европы.