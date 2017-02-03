В Белгороде возбудили дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки, прикурившей сигарету от свечи в храме. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Белгородской области.

Дело по ст.148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» возбудили против 21-летней жительницы Белгорода.

По версии следствия, в мае 2016 года она разместила на своей странице в одной из социальных сетей фотографии, «на которых изображено, что она прикуривает сигарету от свечей в храме, оскорбляя тем самым чувства верующих».

Следствие устанавливает обстоятельства инцидента.

В прошлом году за оскорбление чувств верующих суд арестовал 21-летний студент юрфака и видеоблогера Руслана Соколовского. В августе прошлого года молодой человек выложил в интернет видео-ролик о том, как он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик вызвал возмущение православных деятелей и активистов.

Amnesty International признала Соколовского узником совести, а общество «Мемориал» — политическим заключенным.