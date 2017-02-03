В Кургане прошел митинг в поддержку воспитательницы детского сада Евгении Чудновец, осужденной за репост видео с издевательствами вожатых над ребенком в детском лагере.

«Если у нас сажают за то, что человек помог с помощью репоста поймать преступников на шесть месяцев, то что же будет дальше, за что будут сажать — неизвестно», — приводит слова одного из участников пикета городской портал «За облаками».

«У [Чудновец] не было мотива никакого преступного, человек хотел помочь ребенку, заострить внимание общественности на этом. И вот что получил в благодарность», — считает другой участник.

Гражданский муж Чудновец Андрей Мясников заявил, что ни он, ни его жена не согласятся на помилование, даже если распоряжение о нем подпишет сам президент. Семья настаивает на оправдании и привлечении к ответственности тех, кто вынес решение в отношении Чудновец.

Ранее в пятницу стало известно, что Верховный суд отказался дать правовую оценку судьям, вынесшим решение по делу Евгении Чудновец. Об этом, напомним, просил коммунист Валерий Рашкин.

«Верховный суд вправе давать какую-либо оценку судопроизводству по делу лишь в установленном процессуальном порядке проверки вынесенных судебных решений по жалобам участников судопроизводства, которые по настоящему делу могут быть поданы по результатам кассационного рассмотрения в Курганском областном суде», — говорится в ответе Верховного суда.

Напомним, в ноябре 2016 года воспитательницу Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними». Суд отправил ее в колонию на шесть месяцев. Позднее суд снизил срок наказания на один месяц.

По данным следствия, Чудновец сделала на своей странице репост видео с издевательством в детском лагере «Красные орлы» в Курганской области, на котором был запечатлен обнаженный ребенок. Свою запись она сопроводила осуждающим комментарием, однако ее все равно признали виновной.