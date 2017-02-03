Активисты партии «Национальный корпус» заварили входную дверь российского банка ВТБ в центре Киева. Об этом сообщает агентство Аналитическая служба новостей..

«Около 50 активистов партии "Национальный корпус", в основном молодежь, около 10:30 в пятницу, 3 февраля, облили краской вход в банк, оклеили окна и двери листовками. Активисты установили также возле входа железные прутья, приварив их к дверям здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что находившиеся на месте события полицейские не вмешивались в происходящее.

Подобные акции также проводились сторонниками партии 30 января и 1 февраля. Тогда активисты пикетировали Сбербанк и другие дочерние отделения российских банков, работающих на Украине. По их мнению, таким образом они защищают национальные экономические интересы Украины.

События в Киеве происходят на фоне обострения конфликта в Добассе. По мнению официального Киева, ответственность за происходящее должна нести Россия. Так, накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что «на грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва».

Президент России Владимир Путин в свою очередь считает, что обострение ситуации в Донбассе связано с попыткой Киева «представить себя жертвой» и получить финансовую поддержку от стран Запада.

Бои в районе Авдеевки и Донецка продолжаются уже несколько суток. Совет Безопасности ООН призвал к немедленному возвращению к режиму прекращения огня в Донбассе и выразил «свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».