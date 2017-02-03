В Забайкальском крае суд удовлетворил ходатайство арестовал двух сотрудников Могойтуйского отдела полиции на два месяца. Об этом «Новой газете» сообщил представитель потерпевшей стороны, юрист Роман Сукачев, сотрудничающий с Забайкальским правозащитным центром и правозащитной организацией «Зона права».

Оба арестованных свою вину не признают.

В ближайшее время оперуполномоченным будет предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, за что им грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Забайкальскому краю.

Кроме того, проводится доследственная проверка в отношении еще одного сотрудника полиции, который, по словам потерпевшего Анатолия Соколова, ударил его по лицу.

По данным следствия, 4 января 2017 года сотрудники Могойтуйского отдела полиции избили 18-летнюю девушку и 19-летнего Анатолия Иванова, требуя от них признаться в совершении кражи.

В результате молодого человека госпитализировали с компрессионным переломом позвонка, девушка получила ушибы лица и тела.