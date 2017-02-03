Оппозиционер Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров собираются уехать из Кирова, чтобы утром присутствовать на открытии предвыборного штаба в Санкт-Петербурге. Об этом они заявили на заседании по делу «Кировлеса», которое рассматривается в Ленинском суде Кирова.

Выяснилось, что судья не против их отъезда до оглашения приговора, несмотря на подписку о невыезде из Кирова, под которую он поместил подсудимых в среду.

Сегодня в суде прошли прения сторон, а потом подсудимые произнесли последние слова. Навальный в своём последнем слове обратился к тем, кто «инспирирует этот процесс».

«То, что заявила прокуратура — это послание мне: "Мы тебя ещё раз вежливо предупреждаем, что ты не можешь участвовать в выборах, что таким, как ты, кто призывает людей не подчиняться жабе на трубе, запрещается участвовать в политике. Отвечаю: спасибо большое, но нет», — сказал он.

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Навальный подчеркнул, что его избирательную кампанию приговор не остановит: он уверен, что успеет повторно отменить приговор в ЕСПЧ ещё до того, как президентская кампания официально начнётся.

Петр Офицеров произнёс речь в защиту бизнеса: «В моей компании все было прозрачно и чисто. И четыре следствия не нашли ни единой зацепки в работе этой компании, — говорил он о своей "Вятской лесной кампании", —Это говорит о том, что у нас в стране к бизнесу отношение предвзятое. Я против этого возражаю. Именно частный бизнес позволит сделать страну большой, сильной, великой».

На прениях прокуратура произнесла уже высказанные три года назад аргументы. Прокуроры повторили, что Навальный и Офицеров организовал заведомо невыгодный договор с «Кировлесом», и оба нанесли ущерб предприятию на 16 миллионов рублей.

Также прокурор Богданов заявил, что решения ЕСПЧ и Верховного суда, отменившие прошлый приговор, не имеют под собой правовой основы и заранее установленной силы.

Прокуроры запросили для подсудимых условный срок — 5 лет для Навального и 4 для Офицерова, плюс по 500 тысяч рублей штрафа.