В день выхода продолжения расследования «Медузы» о домогательствах в «Лиге школ» представители и защитники учебного заведения созвали пресс-конференцию, на которой отвергли все обвинения.

Многие участники конференции утверждали, что опубликованное расследование «является заказным», а сами они уже представили доказательства невиновности главы учреждения Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова.

Выпускник школы Павел Кострюков, окончивший обучение в 2005 году, сообщил, что никогда «не замечал даже намека» на домогательства к ученикам: «В школе я никогда не был свидетелем насилия, принуждений и чего-то в этом духе».

Никаких конкретных фактов в доказательство или опровержение вины директора и завуча он не предоставил, однако заявил, что «ощущение заказного [материала] присутствует».

Аналогичной точки зрения придерживается и Василий Туманов, который преподавал химию в «Лиге школ»: статью он назвал «подложной». Также Туманов заявил, что вскоре после опубликованного расследования администрация школы якобы направляла запросы в редакцию «Медузы» с целью «открыть дискуссию», однако ответа от журналистов не получила.

Учитель естествознания Михаил Казанович заявил что, администрация школы не просто уверена в невиновности Бебчука и Изюмова, но даже уже предоставила Следственному комитету России доказательства их невиновности.

В этот же день «Медуза» опубликовала продолжение расследования, в котором приведены новые истории учениц «Лиги школ», каждая из которых подтверждает информацию о домогательствах со стороны директора школы.

Эта уже вторая публикация издания на эту тему. Журналисты со ссылкой на бывших учениц школы утверждают, что директор и его заместитель подвергали сексуальным домогательствам своих воспитанников практически с основания школы. Ученики и выпускники рассказали, как ездили на дачу к завучу, где в бане «учили математику», а во время трехнедельного турпохода в Крым подвергались домогательствам.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников школы на основании расследования.

Елизавета Королькова — для «Новой газеты»