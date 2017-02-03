Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России не согласовала визит членов Совета при президенте по правам человека (СПЧ) с проверкой в исправительную колонию № 7 Республики Карелия, где отбывал наказание активист Ильдар Дадин. Об этом сообщается на сайте Совета.

«Вместо посещения учреждения, запланированного в рамках трехдневного выездного заседания правозащитников в Карелию, Советом принято решение о проведении 8 февраля в Петрозаводске специального заседания», — говорится в сообщении.

Тема заседания — «Актуальные вопросы соблюдения прав человека в местах принудительного содержания».

Ранее в пятницу Замоскворецкий суд Москвы признал законным этапирование активиста Ильдара Дадина из Карелии в алтайскую колонию, которое он обжаловал,

Ранее председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Белоус сообщал, что Дадин попросил комиссию посодействовать в его переводе обратно в Карелию, так как там «остались заключенные, в отношении которых применяются пытки». Активист считает, что его присутствие в той колонии и повышенное внимание к его делу «позволили бы положительным образом повлиять на ситуацию».

Напомним, в сентябре «Медуза» опубликовала письмо Ильдара Дадина, осужденного за участие в несогласованных пикетах. Дадин рассказал, что в карельской колонии №7 к нему, как и к другим заключенным применялись пытки. После проверки в Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что информация о пытках не подтвердилась. Позже было принято решение перевести активиста в другую колонию.

При этом другие заключенные колонии подтверждают слова Дадина. Несколько заключенных ИК-7 даже провели акцию во время визита туда членов СПЧ. Они вылезли на крышу колонии с плакатом «Люди, помогите», однако правозащитники их не увидели. Об акции стало известно уже позднее. Протестовавших заключенных перевели на время в соседнюю колонию.