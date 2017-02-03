С 6 февраля Россия ограничит поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Республики Беларусь. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Отмечается, что качество мясной продукции СООО «Георгий и сыновья» было поставлено под сомнение еще в декабре. Россельхознаждзор заподозрил, что предприятие использовало вместо белорусского мяса украинское сырье. Однако чиновники Белоруссии отказались от предложения ведомства о совместной проверке предприятия.

Ранее в пятницу в ходе пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил возбудить дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

«Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют или где-то работают, или собственниками. Они конечно по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры», — сказал президент Белоруссии.

В ответ в Россельхознадзоре заявили, что не получали никаких официальных документов по этому поводу от белорусской стороны.

«Мы уверены в законности своих действий, которые были направлены на то, чтобы уберечь российских потребителей от некачественной продукции. Это то, чем и должно заниматься наше ведомство», — сказала «Новой газете» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.