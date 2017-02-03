Минфин США ввел дополнительные санкции в отношении Ирана, сообщается на сайте ведомства.

Поводом расширения ограничительных мер стали нарушения режима нераспространения ядерного оружия. В санкционный список попали 13 граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана, а также 12 компаний этих стран.

Накануне в Конгресс США был внесен законопроект о расширении санкций. В частности, ограничения коснутся иранской военизированной группировки «Корпус стражей исламской революции» (КСИР).

В ноябре прошлого года бывший президент США Барак Обама продлил действие санкций против Ирана на год.