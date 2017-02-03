Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал выдать блогера Андрея Лапшина Азербайджану, передает Интерфакс.

«Я же вам поручил: отдайте его по закону. По закону так: россияне хотят его? — нет; израильтяне, он же гражданин Израиля, — ну, вроде, нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали, и согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану», — сказал Лукашенко, выступая на пресс-конференции.

При этом Александр Лукашенко добавил, если Израиль и Россия «договорятся, мы сделаем, как они договорятся».

Накануне агентство со ссылкой на источник сообщило, что Россия и Израиль (Лапшин является гражданином трех государств: России, Украины и Израиля — ред.) объединили усилия, чтобы не допустить экстрадиции Андрея Лапшина. По словам собеседника Интерфакса, действия предпринимаются по дипломатической и по правоохранительной линиям.

Блогера Александра Лапшина, известного под псевдонимом Puerrtto, задержали 15 декабря в Минске по запросу Азербайджана. Его арестовали на два месяца.В конце января 2017 года прокуратура Белоруссии согласилась экстрадировать Лапшина в Баку. На обжалование этого решения у блогера было две недели. Однако 26 января суд отклонил апелляцию.