Правительство решило повысить тариф на проезд по федеральным трассам для грузовиков массой свыше 12 тонн с 15 апреля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Стоимость одного километра по системе «Платон» вырастет с 1,53 рублей до 3,06 рублей.

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В конце января заместитель главы Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что тариф «Платона» не повысят с 1 февраля, как планировалось ранее. По его словам, правительство обсуждало вариант повысить тариф в 2017 году дважды: с 1 февраля до 2,61 рубля и с 1 июня до 3,06 рубля.

Напомним, система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам «Платон» заработала в ноябре 2015 года. Первоначально тариф планировался на уровне 3,73 рублей за километр, однако в России начались массовые забастовки дальнобойщиков, и из-за них был введен так называемый льготный период — тариф временно снизили до 1,53 рублей.