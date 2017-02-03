Посольство России в Дамаске дважды обстреляли 2 и 3 февраля, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

Стреляли из района Джобар,он находится под контролем террористов. Одна мина разорвалась на территории посольства, а другая — в 20 метрах от его главного въезда. Никто не пострадал.

«Это преступление не может остаться безнаказанным. Принципиальная линия России на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена», — заявили в МИД.

В конце декабря российское посольство два дня подряд подвергалось атакам со стороны террористов. В результате инцидентов был нанесен «незначительный материальный ущерб».