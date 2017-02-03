Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер призвал стороны конфликта прекратить бои в Донбассе, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей, передает ТАСС.

«Я призываю все стороны принять во внимание судьбу оказавшихся в ловушке мирных жителей и учитывать их безопасность. Они должны немедленно прекратить боевые действия и полностью соблюдать прекращение огня, а также Минские соглашения», — сказал Занньер, отметив, что тысячи мирных жителей остались без еды и тепла.

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«Ничто не может оправдать жертвы среди мирного населения. Остановитесь. Я призываю все стороны обеспечить защиту гражданских и жизненно важной инфраструктуры, а также стабилизировать ситуацию», — призвал он.

По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 1 февраля наблюдатели зафиксировали случаи применения реактивных систем залпового огня в Горловке и Крутой Балке. В то время как большинство нарушений снова наблюдались в районе вокруг Авдеевки и Ясиноватой, СММ зафиксировала сотни взрывов в разных местах вдоль линии соприкосновения.

Бои в районе Авдеевки и Донецка продолжаются уже несколько суток. Совет Безопасности ООН призвал к немедленному возвращению к режиму прекращения огня в Донбассе и выразил «свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».

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