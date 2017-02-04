Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер помешали издать указ, отменяющий программу бывшего президента Барака Обамы о защите работающих членов ЛГБТ-сообщества, пишет Politico co ссылкой на источники.

По данным издания, Трампу для подписи подготовили документ, отменяющий указ, защищающий ЛГБТ от дискриминации, однако Кушнер и его супруга добились того, чтобы он не попал на стол к президенту.

Проект предполагал также «расширение правовых льгот, основанных на религиозных взглядах».

В то же время Politico отмечает, что до сих пор неизвестно, мог ли такой документ попасть на стол президенту. По мнению некоторых источников в Белом доме, указ не был бы издан даже без вмешательства Иванки Трамп и Кушнера.

Ранее на этой неделе администрация Трампа выступила с заявлением о поддержке ЛГБТ и пообещала относиться к нему в уважением. По информации Politico, семейная пара Кушнер-Иванка также повлияла на выпуск этого заявления.