Администрация президента США Дональда Трампа занимается «полноценным пересмотром всей политики США в отношении к Кубе», передает Reuters. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Особое внимание, по словам спикера администрации президента, уделяется области прав человека, других подробностей пресс-секретарь не приводит.

Представитель Белого дома также отметил, что Вашингтон планирует ужесточать политику в отношении Ирана. Накануне администрация Трампа ввела новые санкции в отношении Ирана. В санкционный список вошли 13 физических лиц и 12 организаций. В частности, под санкции попали некоторые компании из Ирана, а также Китая, Ливии и ОАЭ.

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/sean-spicer-iran-war-with-us-america-donald-trump-press-secretary-white-house-ballistic-missile-test-a7560811.html

Ранее в январе, до инаугурации Трампа, представители США и Кубы подписали двусторонний меморандум о сотрудничестве в правоохранительной сфере.

В ноябре Трамп, уже будучи избранным президентом США, грозился, что отменит договор о нормализации отношений США с Кубой, если Гавана не согласится пересмотреть условия договора, приняв более выгодные для кубинского народа и для американцев.

В июле 2015 году США и Куба восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1961 году — после первых за более чем 50 лет полноценных переговоров президента США Барака Обамы и кубинского лидера Рауля Кастро на саммите Америк в Панаме в апреле 2015 года.