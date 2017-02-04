Министерство юстиции США намерено в ближайшее время оспорить решение судьи из штата Вашингтон, отменившего запрет на въезд иммигрантов в США, введенный указом президента Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Министерство юстиции намерено подать срочное ходатайство в связи с этим вопиющим решением, чтобы защитить указ президента, который мы считаем правомерным и целесообразным», — цитирует заявление Интерфакс.

27 января Дональд Трамп, ужесточающий порядок приема беженцев и установивший запрет продолжительностью 90 дней на допуск в страну граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, для беженцев из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней.

В пятницу, 3 февраля, решение об отмене указа Трампа принял судья Джеймс Робарт в Сиэттле, штат Вашингтон. Его решение распространяется на всю страну.

В Белом доме в ответ на это заявили, что в срочном порядке планируют «как можно скорее» добиться отмены этого решения. В администрации подчеркивают, что указ Трампа направлен на защиту США, и у президента США есть конституционное право защищать американцев.