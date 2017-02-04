Следственный комитет првоедет проверку в связи с госпитализацией координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего, передает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Вадима Прохорова.

Об этом юристу рассказал следователь из следственного отдела по району Хамовники. Сотрудник правоохранительных органов выяснял, откуда и при каких обстоятельствах Кара-Мурза-младший был госпитализирован.

В беседе с ТАСС Прохоров отметил, что год назад Кара-Мурза уже обращался в СК по факту попытки его отравления. «За истекший год нам прислали лишь несколько промежуточных ответов, и в минувшем декабре мы подали новое заявление на имя [главы СК Александра] Бастрыкина, чтобы в установленном уголовно-процессуальном порядке было принято некое решение, которое мы в случае несогласия могли бы обжаловать. Но вот Владимир опять лежит в реанимации со сходными симптомами неясной врачам природы и это, по-видимому, сподвигло следователей из отдела по району Хамовники озадачиться происходящими событиями», — рассказал адвокат.

Прохоров заверил, что близкие Кара-Мурзы окажут максимальное содействие правоохранительных органам в расследовании.

Владимира Кара-Мурзу госпитализировали 2 февраля на скорой помощи в одну из московских больниц. По словам Прохорова, у него наблюдаются те же симптомы, что и в прошлый раз при отравлении. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В мае 2015 года Кара-Мурзу также госпитализировали в тяжелом состоянии. Ему поставили диагноз «отравление». У оппозиционера была обнаружена острая почечная недостаточность.