В субботу утром в Луганске взорвался внедорожник. В результате погибли два человека, передает Интерфакс со ссылкой на силовое ведомство самопровозглашенной Луганской народной республики.

«Утром в Луганске взорвался автомобиль Toyota, погибли два человека», — рассказал собеседник агентства.

Автомобиль принадлежал начальнику управления народной милиции ЛНР Олегу Анащенко. Он погиб в результате взрыва, сообщает Луганский информационный центр.

Автомобиль взорвался в 7:50 утра на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный.

Власти ЛНР считают ответственными за подрыв сотрудников украинских спецслужб — «с целью дестабилизации обстановки в республике», заявил представитель народной милиции Андрей Марочко.