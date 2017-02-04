Правозащитный центр «Мемориал» признал признал политической заключенной Оксану Севастиди, приговоренную к семи годам колонии за госизмену, сообщается на сайте организации.

«Мы считаем недопустимым возлагать на гражданских лиц ответственность за тайну военных операций, а тем более криминализовать общение с иностранцами об увиденном на улице», — говорится в заявлении «Мемориала».

Правозащитники также указывают на то, что Севастиди во время следствия и суда была фактически лишена юридической помощи. Информация, которую передала Севастиди, была доступна неограниченному кругу людей, отмечают в «Мемориале», к тому же она не была уведомлена о ее секретности.

Севастиди признали виновной в том, что в 2008 году во время российско-грузинского конфликта она отправила несколько SMS знакомому в Грузии, в которых рассказала о военной технике, едущей через Сочи.

В марте 2016 года суд пригноворил ее к семи годам лишения свободы. Ее адвокат Руслан Зурнаджян, которого наняли родственники, за полтора года ни разу не посетил ее в СИЗО и не подал апелляции после приговора. Адвокатская палата Краснодарского края выявила в его работе нарушения по итогам дисциплинарного расследования.