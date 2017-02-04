Прокуратура Чечни потребовала от Следственного комитета возбудить уголовное дело в отношении видеоблогера Ильи Давыдова (Илья Мэддисон) из-за шутки про Коран, сказанной им на видео несколько лет назад. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Выступая перед публикой, Давыдов иронизирует над Кораном и в завершении своего выступления указывает, что это библия. Согласно психолингвистическому исследованию, в указанном видеоматериале имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии ислам и христианство», — говорится в сообщении.

Прокуратура требует возбудить против Мэддисона дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершенные публично).

Кроме того, прокуратура подготовила материалы о признании видеоматериала экстремистским.

Речь идет о видеозаписи со стендап-шоу в Москве в сентябре 2012 года. Однако общественный резонанс она вызвала только после того, как в начале января его опубликовал популярный мусульманский телеграм-канал «Требуй знания». В сообщении было сказано, что Мэддисон «оскорбляет религию ислам и Коран», «оскорбляет слово Аллаха», «этот кафир унижает мусульман».

После этого видеоролик начал распространяться в интернете. Мэддисону стали поступать угрозу, он удалил свои аккаунты в соцсетях и перестал проводить игровые стримы. По словам его товарища-видеоблогера, Мэддисон уехал из России после того, как в квартиру его родителей пытались зайти неизвестные.