Народный артист РСФСР Георгий Тараторкин умер в субботу на 73-м году жизни, сообщается на сайте Театра имени Моссовета.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», — говорится в сообщении Тараторкин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, прощание с артистом, вероятно, состоится в понедельник, 6 февраля. Где похоронят актера, не объявлено.

Георгий Тараторкин родился 11 января 1945 года в Ленинграде. Выпускник Ленинградского Государственого ТЮЗа, с 1974 года он работал в театре Моссовета. Также Тараторкин был секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».

Тараторкин сыграл более 20 ролей в театре и более 40 ролей в кино и телевидении. Последней его работой стала роль Георгия Репина в сериале «Таинственная страсть» по одноименному произведению Василия Аксенова.