Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы из европейских стран, в которых зафиксирован высокопатогенный птичий грипп, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Такое решение связано с увеличивающимся темпом распространения заболевания, рассказала спикер надзорного ведомства Юлия Мелано. Высокопатогенный грипп птиц регистрировался в Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции. В настоящее время в Европе ежедневно регистрируется по меньшей мере 15 новых очагов гриппа птиц, сообщили в Россельхознадзоре.

Помимо мясной продукции из птицы под запрет подпадают продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для птицефабрик.

Россельхознадзор намерен обратиться к генеральному директорату Еврокомиссии с просьбой предоставить информацию об исполнении рекомендаций надзорных органов, чтобы поставки продукции осуществлялись из хозяйств, расположенных в благополучных по птичьему гриппу странах ЕС.

Напомним, что согласно продуктовому эмбарго, введенному после санкций в отношении России, поставки мяса птицы в Россию и так запрещены. Однако эти ограничения не распространяются на живую птицу и инкубационные яйца.