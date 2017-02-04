Российскому актеру, заслуженному артисту РСФСР Станиславу Садальскому запретили въезд на территорию Украины. Об этом он сообщил в своем блоге на LiveJournal.

«В страну где идет борьба со своим народом, меня украинца по матери, не пускают», — пишет Ссадальский.

В подтверждение он опубликовал копию обращения одесской общественной организации «Совет общественной безопасности» к Службе безопасности Украины, в котором в качестве причин для запрета называется проявление артистом «антиукраинского настроя», а также его выступления в Крыму в 2016 году.

В документе упоминаются также высказывания Садальского в ЖЖ о «Бессмертном полку» в Киеве, «Евровидении».

На Украине существует так называемый «черный список» деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины».

В него внесены, в частности, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Николай Расторгуев, Олег Табаков, Валентина Талызина, Лев Лещенко и Иосиф Кобзон. Эторт список регулярно обновляется. В октябре 2016 года СБУ на пять лет запретила въезд на территорию страны певице из Украины Наталье Порывай (Наташа Королева).

Станислав Садальский известен ролями в телефильмах «Место встречи изменить нельзя» и «О бедном гусаре замолвите слово», а также картинах «Вокзал для двоих», «Торпедоносцы» и «Бедная Маша». В «Живом журнале» он ведет популярный блог.