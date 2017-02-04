Власти «полностью согласовали» проект закона о недобросовестных онлайн-магазинах, подготовленный Роспотребнадзором, заявила глава ведомства Анна Попова в интервью НТВ.

Попова надеется, что законопроект убедт принят «очень скоро». Речь в нем идет «об ответственности как продавцов на интернет-площадках, так и агрегаторов, которые эти площадки предоставляют».

Как отмечает Republic, в 2015 году Роспотребнадзор направил в правительство предложение блокировать интернет-магазины и агрегаторы, которые нарушают права потребителей.

По словам Поповой, 4% от всей торговли в России осуществляется на электронных площадках, а общий объем средств, который граждане тратят в сети — около 760 млрд рублей в год. В апреле 2016 года она заявляла, что рост электронной коммерции в России требует государственного вмешательства.

Кроме того, в интервью Попова заверила, что доля фальсификата на продуктовом рынке в России не превышает 7%. По ее словам, речь идет о продуктах, которые не соответствуют требованиям как техрегламентов безопасности, а также заявленному на этикетке составу.