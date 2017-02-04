Лидер ЛПДР Владимир Жириновский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году, передает Интерфакс.

«Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз», — цитирует политика агентство.

По словам Жириновского, официально имя кандидата от ЛДПР объявят на съезде партии, который пройдет 13 декабря 2017 года.

«Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как Трамп», — добавил Жириновский.

Также в субботу, 4 февраля, о начале президентской кампании объявила партия «Яблоко». Кандидатом в президенты от партии стал ее основатель Григорий Явлинский.

«Яблоко»на партийном форуме представила проект президентской программы. В документе идет речь об отмене призыва в армию, безвизовом режиме со странами Шенгенского соглашения, увеличении финансирования науки, медицины и образования, а также об отказе «от цензуры в искусстве, интернете, СМИ».

Напомним, 13 декабря Алексей Навальный объявил о своем выдвижении в президенты России.