В Австрии полиция задержала 22 выходца из Чечни, сообщает АРА.

Массовое задержание произошло 3 февраля в одном из районов Вены. Местные жители пожаловались в полицию на большое скопление людей. Приехавшим на место полицейским собравшиеся рассказали, что празднуют свадьбу.

Сотрудники полиции заметили, что один из задержанных пытался спрятать в снегу пистолет.

При обыске полиция изъяла автоматы, пистолеты и боеприпасы. Возраст задержанных от 25 до 50 лет.

В начале января в турецком городе Тартус в провинции Мерсин полиция задержала группу чеченцев, пытавшихся примкнуть к террористам «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).