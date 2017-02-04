«Новой газете» удалось связаться с замкомандира бригады минобороны самопровозглашенной ДНР, в зоне ответственности которого находятся позиции под Авдеевкой. Он рассказал, что в столкновении с ВСУ бойцы республики потеряли минимум 30 человек, но со стороны ВСУ потери якобы еще больше.

«За 2 февраля потери с нашей стороны порядка 30 «двухсотых» (т.е. погибших, — Ред.) С их стороны значительно больше. Сил удержать хватит, ВСУ воюют не активно, дальше серой зоны не продвинулись», — рассказал представитель минонобороны непризнанной ДНР.

Напомним, в районе Авдеевки под Донецком в последние несколько дней активизировались военные действия с применением тяжелого (и запрещенного минскими соглашениями) вооружения. «Новая газета» в пятницу подробно рассказывала о том, что происходит в обстреливаемом районе.

Военнослужащие украинской армии начали наступление, занимая позиции вдоль так называемой «серой зоны» — буфера между территориями двух воюющих сторон, выделенного как зона безопасности минскими соглашениями. Продвигаясь вперед, ВСУ встретили сопротивление вооруженных сил «ДНР», с обеих сторон есть раненые и погибшие. Погибли и ранены несколько мирных жителей.

Наблюдатели ОБСЕ, присутствующие на месте, призвали немедленно повлиять на стороны конфликта для прекращения боевых действий.

В ближайшее время на сайте «Новой газеты» появятся тексты спецкоров с подробностями о ситуации.