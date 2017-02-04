Президент Украины Петр Порошенко проведет телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в субботу 4 февраля около 16:45 по времени Вашингтона (5 февраля 00:45 мск).

Ранее о разговоре Порошенко и Трампа сообщил Белый дом.

Как сообщает издание Politicо, Трамп в ходе молитвенного завтрака встречался с лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поговорили по телефону 28 января. Как сообщил позднее Кремль, лидеры обсудили «актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт», а также «ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова» и «основные аспекты кризиса на Украине».

В свою очередь, Белый дом назвал разговор Трампа и Путина началом улучшения отношений.