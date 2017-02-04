Источники «Новой газеты» в самопровозглашенной ЛНР отмечают, что погибший полковник так называемой Луганской народной милиции Олег Анащенко не был вовлечен в борьбу между кланами местных силовиков, в результате которой были ликвидированы ряд полевых командиров.

Гораздо выше вероятность того, что этот взрыв — результат действий украинской диверсионно-разведывательной группы, активность которых заметно выросла на фоне эскалации военных действий в районе Авдеевки.

Эти данные источника, заслуживающего доверия, похожи на заявления так называемых официальных властей непризнанной республики. Так, прокуратура «ЛНР» уже обвинила украинских диверсантов в подрыве автомобиля Toyota, в котором назодился полковник Анащенко.

О том, что в самопровозглашенной ЛНР не прекращается борьба кланов за контролем над бизнесом, «Новая газета» неоднократно сообщала.

Именно с этим были связаны громкие покушения на военных функционеров «ЛНР» и по сути их ликвидация. Передел бизнеса внутри самой республики — одна из основных версий и покушения на Игоря Плотницкого, который представляет руководство самопровозглашенной ЛНР.