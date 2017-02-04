Трамп пообещал отменить решение суда по миграционному указу
Президент США Дональд Трамп пообещал отменить решение федерального судьи Сиэтла по миграционному указу.
«Решение этого так называемого судьи, которое по сути лишает нашу страну правоприменительной деятельности, глупое и будет отменено!», — написал Трамп в твиттере.
Ранее Белый дом заявил, что минюст США в ближайшее время оспорит решение судьи.
В пятницу, 3 февраля, решение об отмене указа Трампа принял судья Джеймс Робарт в Сиэттле, штат Вашингтон. Его решение распространяется на всю страну.
Напомним, Дональд Трамп подписал указ, запрещающий беженцам и гражданам семи мусульманских государств въезд в США, в конце января. Изменения привели к задержаниям иностранцев в аэропортах США, а также массовым протестам в крупных городах, в поддержку которых выступил бывший президент США Барак Обама.
Документ запрещает на три месяца въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.