Президент США Дональд Трамп пообещал отменить решение федерального судьи Сиэтла по миграционному указу.

«Решение этого так называемого судьи, которое по сути лишает нашу страну правоприменительной деятельности, глупое и будет отменено!», — написал Трамп в твиттере.

Ранее Белый дом заявил, что минюст США в ближайшее время оспорит решение судьи.

В пятницу, 3 февраля, решение об отмене указа Трампа принял судья Джеймс Робарт в Сиэттле, штат Вашингтон. Его решение распространяется на всю страну.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ, запрещающий беженцам и гражданам семи мусульманских государств въезд в США, в конце января. Изменения привели к задержаниям иностранцев в аэропортах США, а также массовым протестам в крупных городах, в поддержку которых выступил бывший президент США Барак Обама.

Документ запрещает на три месяца въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.