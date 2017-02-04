Главный библиограф Российской национальной библиотеки (РНБ) Татьяна Шумилова получила уведомление о грубом нарушении трудовой дисциплины после интервью Росбалту, в котором она раскритиковала возможное слияние учреждения с Российской государственной библиотекой, передает «Медиазона».

В уведомлении сказано, что Шумилова отсутствовала на рабочем месте более 4 часов 30 января. Как рассказал изданию один из сотрудников РНБ, в этот день библиограф была на пресс-конференции, посвященной объединению библиотек.

По информации «Медиазоны», Шумилова заранее предупреждала, что не будет работать 30 января в счет отпускного дня, который ей ранее пришлось отработать в январе. Собеседник издания отметил, что тот рабочий день не был должным образом оформлен, ее юридическая позиция «очень шаткая».

После интервью Татьяне Шумиловой предложили уволиться по собственному желанию, а потом вручили уведомление о прогуле, позволяющее ее уволить.

Напомним, в начале января стало известно, что с идеей слияния библиотек к министру культуры Владимиру Мединскому обратились их руководители Владимир Гнездилов (РГБ) и Александр Вислый (РНБ). Мединский передал их обращение главе правительства Дмитрию Медведеву в конце минувшего года.

Как выяснилось, идет процесс объединения фондов, а здание Российской национальной библиотеки передадут Санкт-Петербургской епархии РПЦ.

«Объединение означает смерть нашей петербургской библиотеки. После того как РНБ станет отростком РГБ, превратится в филиал, работа с читателями перестанет финансироваться. Мы не сможем предоставлять им весь спектр услуг. Плюс ко всему нам придется перейти на систему РГБ, а это нежелательно», — сказала Татьяна Шумилина в интервью Росбалту.