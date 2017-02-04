Посольство России в Австрии не получало запросов от местных властей после задержания в Вене выходцев из Чечни, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства Булата Хайдарова.

«В посольство России в Австрии каких-либо обращений со стороны австрийских властей или задержанных лиц не поступало», — сказал он, отметив, что дипломаты следят за ситуацией.

Ранее стало известно, что полиция Вены задержала 22 чеченца. Инцидент произошел 3 февраля в одном из районов Вены. Местные жители пожаловались в полицию на большое скопление людей.

Приехавшим на место полицейским собравшиеся рассказали, что празднуют свадьбу. Сотрудники полиции заметили, что один из задержанных пытался спрятать в снегу пистолет.

«Изначально местные жители сообщили о порядка 30 подозрительных мужчинах, после этого на место были направлены три полицейских наряда. Наших сотрудников сразу же попытались втянуть в какой-то нелепый разговор, чтоб отвлечь и потянуть время. Мужчины начали рассказывать, что просто гуляют после свадьбы», — рассказал представитель полиции Томас Кайблингер.

При обыске полиция изъяла автоматы, пистолеты и патроны. Возраст задержанных от 25 до 50 лет.