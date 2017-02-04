В Лондоне несколько тысяч человек прошли маршем от посольства США до здания парламента Великобритании с требованием отозвать приглашение Трампу посетить страну, передает АР.

Организаторы марша — коалиция «Останови войну» и общественное движение «Скажи "нет" расизму!» и Ассоциация мусульман Британии.

Инстаграм участника акции

Протестующие скандировали «Тереза Мэй, позор тебе!». Ранее петиция с требованием к Мэй отозвать приглашение набрала более 1 млн 800 тысяч подписей.

Планируется, что 20 февраля парламент обсудит готовящийся визит Трампа. По мнению властей, отмена приглашения «перечеркнет» все договоренности, достигнутые британским премьер-министром Терезой Мэй во время ее визита в США.

Ранее в США прошел «Женский марш», на который вышли около 500 тысяч человек. Участники акции выступают в защиту прав женщин, а также против сексистских и антимусульманских высказываний Дональда Трампа.